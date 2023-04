Meeldejääv kohtumine Imre Kiviga

22. märtsi vihmasel hommikul kohtusime Kärdlas, tööstuspoes Kala ja Võrk, selle omaniku Imre Kiviga.

Uskumatu, kui mitmekülgne on see noor mees, kes üksi annab tööd

kolmeteistkümnele inimesele ja kelle poelett on täis kohe suhu pist­miseks valmistatud erinevatest kalaliikidest hõrgutisi.

Meil oli ka võimalus näha, kuidas varrastatud kilud ahjust välja võeti ja sealsamas sooje kuldseid kalu maitsta – olid ikka head küll!

Ise ta püüab, varustab, ostab võõrliike ning müüb toodangut aasta ringi. Ka kalavõrke valmistatakse kohapeal. Veel toimetab ta siiakala marjadega, et rikastada Läänemerd juurdekasvuga. Siig tuleb tagasi koju kudema!

Tema poes on kõike, mida kalastajad sooviksid.

Veel on võimalus juua poes kuuma kohvi ja teed ning teisi jooke, aga ka erinevaid kalatoite tellida.

Hea rahvas, toetame tema ettevõtet! Ikkagi ainus kalapood Hiiumaal.

Teame, kui raske on ettevõtetel – bürokraatia pigistab kõvasti.

Jätame ta ellu. See oleneb meist kõigist.

Uudistamas käisid eakad, pensionärid ja teised huvilised.