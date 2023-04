Marko Martin esineb Kärdlas virtuoosse Liszti klaveritsükliga 

20. aprillil kell 18 Kärdla kirikus toimuval klaveriõhtul tuleb pianist Marko Martini esituses ettekandele Ferenc Liszti klaveritsükkel „Poeetilised ja religioossed harmooniad“.

Ungari päritolu helilooja Ferenc Liszti klaveritsükkel „Poeetilised ja religioossed harmooniad“ valmis 1847. aastal, teos on inspireeritud prantsuse kirjaniku Alphonse de Lamartine’ luulest. On harv juhus, kui tsükkel kantakse ette kogu pikkuses, nimelt on teose kõik kümme osa sõrmi painutavalt virtuoossed ning intensiivsed. Nii kõlavad sellest ühe Liszti hinnatuimast klaveritsüklist kontsertidel pianistide esituses sageli vaid mõned üksikud osad. Eeloleval neljapäeval kõlab tsükkel täies ulatuses mitmete rahvusvaheliste konkursside laureaadi Marko Martin esituses Kärdla kirikus.

Marko Martin on andnud kontserte paljudes maailmakuulsates kontserdisaalides nagu Londoni Barbican Hall ja Wigmore Hall, Hamburgi Musikhalle, Leipzigi Gewandhaus, Toronto Glenn Gould Studio jm. Ta on pälvinud Helikunsti Sihtkapitali Aastapreemia (2000) ja Neeme Järvi nimelise noore muusiku auhinna (2005). Pianisti mängus on tunnustust leidnud lüürilisuse ja energiakülluse köitev harmoonia, mis ilmneb eriti tema Brahmsi, Schuberti ja Liszti teoste interpretatsioonis.

Kontserdipiletid hinnaga 15/10€ on saadaval piletimüügisüsteemis Fienta ning tund enne kontserdi algust kohapeal.

Kaisa Lõhmus

Eesti Interpreetide Liit