Maksuamet- ja Tolliamet lõpetab Kärdlas pideva teeninduse

Maksu- ja Tolliamet (MTA) muudab kümne teenindusbüroo töökorraldust, sest analüüs näitab, et nõudlus kohapealse silmast-silma teeninduse järele on aastatega oluliselt kahanenud ning MTA e-kanalite külastuste arv väga kõrge.22

Pärast järgmise tuludeklaratsiooni esitamise perioodi lõppu 2024. aasta mais lõpetatakse kohapealne teenindamine üheksaks kuuks Kärdla, Jõgeva ja Rapla büroodes ning Maksu- ja Tolliamet tagab silmast-silma teenindamise taas deklareerimise perioodiks, mil inimesed rohkem nõustamist vajavad. Kuigi paberkandjal esitatud deklaratsioonide arv on vähenenud 3%-ni deklaratsioonide arvust, tagatakse silmast-silma teenindamine riigimajas seni, kuni selle vastu nõudlust jagub.

Kevadel MTA poolt läbi viidud analüüs sedastas, et väikese külastatavusega büroodes nagu ka Kärdla, käib üheksal kuul aastas keskmiselt 2,76 klienti päevas, mis on 0,86 klienti teenindaja kohta.