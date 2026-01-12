Jälgi meid
LUND JAGUB | Kassaris mõõdeti lumikatte paksuseks 24 sentimeetrit

Kuvatõmmis Ilmateenistuse lumekaardilt.

Ilmateenistuse andmetel mõõdeti esmaspäeva hommikul Hiiumaal Kassari seirejaamas lume paksuseks 24 cm. Ristna seirejaamas oli samal ajal kaheksa cm lund. Lisaks on ilmahuviliste vaatluste põhjal mõõdetud Pühalepa-Kerema kandis 21 cm lund.

