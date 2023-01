Luidja lepiku teeääred puhtad, puud endiselt ripakil

Päev pärast seda, kui Hiiu Lehes ilmus lugu sellest, kuidas puud ähvardavad Paope ja Luidja vahel riigiteel liiklejate elusid, olid teekaitsevööndis (8–12 meetrit teeservast) asunud puutüved ja oksad koristatud. Luidja maastikukaitsealalt ähvardasid aga tormiga üksteise otsa langenud suured puud esmaspäeva hommikul endiselt teele kukkuda. See on keskkonnaameti vastutusala ja kuni see probleem lahendatud saab, tuleb liiklejatel, eriti suurema tuulega, olla väga tähelepanelik.