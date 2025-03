LÖÖ KAASA | Hiiu Leht kutsub lugejaküsitlusele

Lehe peatoimetaja Raul Vinni sõnul ei ole seni Hiiu Lehe lugejatest üksikasjalikumat ülevaadet. „Me ei tea väga täpselt, milline on meie lugeja ning millised on tema eelistused,“ ütles Vinni ja lisas, et lehe toimetusel oleks suur rõõm oma lugejatega paremini tuttavaks saada. Küsitluse saab täita allpool. Küsitlus on lühike ning selle täitmine ei võta aega kauem kui viis minutit.

Seetõttu otsustatigi Euroopa Ajakirjandusfondi toel läbi viia küsitlus. Peatoimetaja kinnitusel on küsitlus rangelt anonüümne ning kellegi isikuandmeid ei küsita. Küll soovitakse lugejatelt teada seda, mis neile Hiiu Lehe juures meeldib ja mida võiks muuta. Uuritakse ka seda, kust inimesed tänapäeva inforikkas ruumis uudiseid hangivad ning kui tihti nad Hiiu Lehte loevad. Lehe peatoimetaja sõnul jagatakse uuringu tulemusi ka lugejatega.