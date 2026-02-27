LÕPLIKULT SULETUD | Saaremaa–Hiiumaa jäätee on selleks aastaks suletud

Kihnu jäätee on hetkel suletud, ent kui ilmaolud võimaldavad, saab selle veel avada. Vormsi jääteeks on rajamisel alternatiivne trass, mis plaanitakse sobilike ilmaolude korral võimalusel avada.
Veel lugemist:
SPORT
Sõru Merekool taotles sügisel Hiiukala MTÜ kaudu Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi (EMKVF) meetmest “Kogukonna juhitud kohaliku arengu toetus - kalandus- ja merendustraditsioonide edendamine”...
SPORT
Lätis Valmieras peetud U18 vanuseklassi Balti võistkondlikel meistrivõistlustel parandas KJK Hiikeri ja Hiiumaa Spordikooli sportlane Rasmus Magnus Apinis isiklikku rekordit 60 meetri jooksus. Apinis...
TEEMA
Andruse-Jürna talu perenaine Tiiu Alas tunnistab, et talu taastamine on olnud raske, aga huvitav teekond.