LÕPETATI HOOAEG | Orienteerumisneljapäevakud olid taas populaarsed

Selle aasta orienteerumisneljapäevakud on selleks korraks läbi.
64. Hiiumaa karikavõistlus orienteerumises. | Foto: Harda Roosna

Viimane toimus 18. septembril Kärdlas laululava juures. Rajameister Ene Leht oli maastikule pannud 10 kontrollpunkti. Iga läbitud punkti eest sai ühe loosi ja auhindadeks olid maiustused. Startis 99 huvilist, sama palju kui esimesel päevakul Kärdlas Keskväljakul. Kõik punktid olid jõukohased 80 startijale, kiiremad olid: Evert Padari, Mia Esta, Märt Kesküla, Joosep Esta, Riho Romanov, Toomas Mast. Kringli võitis Evert Padari. 

