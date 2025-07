LOODUSE IME | Hiiumaalt avastati üks Eesti suurimaid tolmpeade asurkondi

Punane tolmpea (Cephalanthera rubra) on kuldkinga ja valge tolmpea kõrval üks suursugusemaid kodumaiseid käpalisi. Tundub, et Hiiumaal käib ta käpp igati rahuldavalt. Kui Tilgal on arvukus küll tõsiselt vähenenud, siis Ida-Hiiumaal paiguti suureneb, lisandub uusi leiukohtigi.