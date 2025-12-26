LOO ISE SILMAILU | Rookroon kaunistab ruumi aastaringselt

Rookrooni tegemiseks ei ole vaja kalleid töövahendeid, vaid natuke loovust ja aega. Eestis rookroonide tegemist eestvedav Urmas Veersalu tuleb Tallinna Raekoja platsi ääres asuvasse Kaarmanni käsitööpoodi, kaasas omalaadne töökohver. Karbis on lõigatud roolülid, niiti, tööriistu.