LOO ISE SILMAILU | Rookroon kaunistab ruumi aastaringselt

Rannarootslaste traditsiooniline pilliroost kroon laes rippumas pakub nii silmailu kui ka meelerännakut ajalukku.
Avatar photo
Kroonide tegemise juures paelub Urmas Veersalut geomeetria. | Foto: Raul Vinni

Rookrooni tegemiseks ei ole vaja kalleid töövahendeid, vaid natuke loovust ja aega. Eestis rookroonide tegemist eestvedav Urmas Veersalu tuleb Tallinna Raekoja platsi ääres asuvasse Kaarmanni käsitööpoodi, kaasas omalaadne töökohver. Karbis on lõigatud roolülid, niiti, tööriistu. 

