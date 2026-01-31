Jälgi meid
LOBITÖÖ | Minister Terras: lennupileti hinna langetamine raskendaks bussifirmade olukorda

Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras ütles riigikogus, et saarte lennuühenduse piletihinda ei saa varasemale tasemele langetada, kuna see kahjustaks kommertsbusside konkurentsivõimet.
Regionaal- ja Põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras.

Ministri sõnul on Lux Express teatanud, et liiga odava lennupileti puhul ei suudaks nad lennukiga konkureerida ning oleks sunnitud oma bussiliinid sulgema, mis halvendaks saarte elanike ligipääsu ühistranspordile.

