Ministri sõnul on Lux Express teatanud, et liiga odava lennupileti puhul ei suudaks nad lennukiga konkureerida ning oleks sunnitud oma bussiliinid sulgema, mis halvendaks saarte elanike ligipääsu ühistranspordile.
UUDISED
LOBITÖÖ | Minister Terras: lennupileti hinna langetamine raskendaks bussifirmade olukorda
Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras ütles riigikogus, et saarte lennuühenduse piletihinda ei saa varasemale tasemele langetada, kuna see kahjustaks kommertsbusside konkurentsivõimet.
Veel lugemist:
GALERIID
Kärdla Koolis pakkus teistmoodi koolipäev õpilastele põnevaid tegevusi ja inspireerivaid kohtumisi eri elualade esindajatega.
UUDISED
Keeruliste jääolude ja kriitiliselt madala veetaseme tõttu on tühistatud parvlaeva Regula väljumised Hiiumaa liinil reedel kell 19 Heltermaalt ja kell 20.30 Rohukülast. Nendele reisidele...
UUDISED
Jääolude ja madala merevee taseme tõttu Rohuküla-Heltermaa liinil võib ülesõidu aeg olla tavapärasest pikem ning madala meretaseme tõttu hakatakse piirama laevale laaditavate suurte ja...
UUDISED
Vabariigi Presidendi otsusega pälvivad riikliku Valgetähe V klassi teenetemärgi legendaarne purjetamistreener Ott Epner ning Kotkaristi V klassi teenetemärgi hinnatud ja suurte kogemustega politseiuurija Kalli...