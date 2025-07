LIIVARIBAD JA SÕNAD | Paradiis Viscosa laval

Tõnu Õnnepalu teame Hiiumaal väga hästi nii nime- kui nägupidi. Ta on saarel elanud palju aastaid vaheldumisi muude paikadega Eestis ja kaugemal. Ta on kirjutanud Hiiumaal ja Hiiumaast mitmeid raamatuid, mitte tehes saart kirjutatuga just suuremaks, kuid see-eest sootuks sügavamaks. Nii ka raamatus “Paradiis”, kus elu kulgeb omasoodu kahekümnenda sajandi lõpu piirimail. See on aeglane lugemine, nagu ka elu Kaleste kandis.