LIIKUMA | Pühadeaeg pakub võimalusi: terviserajad, matk ja kelgumägi

Jõulude ja aastavahetuse aeg ei tähenda Hiiumaal liikumispausi. Mitmed spordi- ja vabaajakeskused ning terviserajad pakuvad ka pühadeperioodil võimalusi nii värskes õhus liikumiseks kui ka sisetingimustes treenimiseks. Valikus on nii iseseisev liikumine kui ka ühised ettevõtmised.
Käinas avati 23. detsembril uus uisuväljak, tänu millele on kõigil võimalik nautida talverõõme, isegi kui lund ei ole.