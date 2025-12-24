LIIKUMA | Pühadeaeg pakub võimalusi: terviserajad, matk ja kelgumägi

Jõulude ja aastavahetuse aeg ei tähenda Hiiumaal liikumispausi. Mitmed spordi- ja vabaajakeskused ning terviserajad pakuvad ka pühadeperioodil võimalusi nii värskes õhus liikumiseks kui ka sisetingimustes treenimiseks. Valikus on nii iseseisev liikumine kui ka ühised ettevõtmised.