LIIKUMA | Pühadeaeg pakub võimalusi: terviserajad, matk ja kelgumägi

Jõulud võivad olla küll mururohelised, kuid külmakraadid ja hea tehnika võimaldavad katta kelgumäe kunstlumega ja plusskraadidega uisutada.
Paluküla kelgumäel pandi lumeveski tööle | Hiiumaa Terviserajad

Jõulude ja aastavahetuse aeg ei tähenda Hiiumaal liikumispausi. Mitmed spordi- ja vabaajakeskused ning terviserajad pakuvad ka pühadeperioodil võimalusi nii värskes õhus liikumiseks kui ka sisetingimustes treenimiseks. Valikus on nii iseseisev liikumine kui ka ühised ettevõtmised.

