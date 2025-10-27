Simsoni sõnul eksiti liikluses piirkiirusest kinnipidamise vastu ja kasutati sõiduki juhtimise ajal telefoni. Juhtimiselt kõrvaldati mootorrattur, kellel puudus vastava kategooria sõiduki juhtimise õigus. Registreeriti üks liiklusõnnetus Heltermaa-Kärdla-Luidja maanteel, kus 64-aastase meesterahva juhitud Volkswagen kaldus kurvis teelt välja teepervele ning kahjustas teemärgistust. Õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel.
POLITSEI
LIIKLUSÕNNETUS | Kurvis juhitavuse kaotanud autojuht sõitis vastu teemärgistust
Koolivaheaja nädal möödus Hiiumaa politseile rahulikult. Registreeriti 13 korrarikkumise teadet ja alustati viis väärteomenetlust, teatas Kärdla politseijaoskonna merepääste- ja patrulligrupi juht Jonathan Simson.
