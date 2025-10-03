LIIKLUSÕNNETUS | Joobes mees sõitis autoga kraavi

Politsei ja pääste said 2. oktoobri õhtul kell 20.02 teate, et Hiiumaal Paluküla peatuse lähedal on sõiduautot Skoda Superb juhtinud 45-aastane joobekahtlusega mees sõitnud teelt välja ja maandunud katusele. Sõiduk oli deformeerunud ning selles olnud inimene ei saanud välja. Hüdraulilisi vahendeid kasutades eemaldasid päästjad deformeerunud autoosad ja andsid kannatanu üle kiirabile. Liiklusõnnetuses vigastada keegi ei saanud. Juhtumi täpsemad asjaolud on veel selgitamisel.