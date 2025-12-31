Jälgi meid
Haapsalu KHK 16.-30.12.25

PÄÄSTE

LIIKLUSÕNNETUS | Emmastes põrkasid autod kokku

Avatar photo
Foto: Eike Meresmaa

30. detsembril juhtus Emmastes kahe sõiduki vahel liiklusõnnetus ning üks sõidukitest sõitis teelt välja. Päästjad aitasid juhi sõidukist välja ning andsid üle kiirabibrigaadile. Päästjad puhastasid tee liiklusõnnetuse tagajärgedest.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

UUDISED

ERR: Kahjustati ka Hiiumaa sidekaableid

Justiits- ja digiministeeriumi teatel on viimastel päevadel kahjustatud kokku nelja Eestit välisriikidega ühendavat sidekaablit ja ühte Hiiumaa ja mandri vahelist kaablit, vahendab ERR.

25 minutit ago

HIIU LEHE MINUTID

KUULA | Hiiu Lehe minutid 31. detsembril

Hiiu Lehe minutid kõlavad Kadi raadios kolmapäeva hommikuti.

3 tundi ago

TEEMA

HIIU LEHE HITID 2025 | Pulmakelladest ralliõnnetuseni

Lõppeva aasta Hiiu Lehe veebilehel ilmunud lugudest koguni üheksa jõudis kahe viimase aasta loetumate lugude hulka.

3 tundi ago

TÄNAVAKÜSITLUS

SUUR KÜSITLUS | Kuidas möödus aasta 2025 ja mida 2026. aastalt ootate?

Hiiu Leht tänab kõiki aasta jooksul tänavaküsitlusele vastanud inimesi. Kohtumiseni uuel aastal!

7 tundi ago