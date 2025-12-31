LIIKLUSÕNNETUS | Emmastes põrkasid autod kokku

30. detsembril juhtus Emmastes kahe sõiduki vahel liiklusõnnetus ning üks sõidukitest sõitis teelt välja. Päästjad aitasid juhi sõidukist välja ning andsid üle kiirabibrigaadile. Päästjad puhastasid tee liiklusõnnetuse tagajärgedest.
Veel lugemist:
UUDISED
Justiits- ja digiministeeriumi teatel on viimastel päevadel kahjustatud kokku nelja Eestit välisriikidega ühendavat sidekaablit ja ühte Hiiumaa ja mandri vahelist kaablit, vahendab ERR.
HIIU LEHE MINUTID
Hiiu Lehe minutid kõlavad Kadi raadios kolmapäeva hommikuti.
TEEMA
Lõppeva aasta Hiiu Lehe veebilehel ilmunud lugudest koguni üheksa jõudis kahe viimase aasta loetumate lugude hulka.
TÄNAVAKÜSITLUS
Hiiu Leht tänab kõiki aasta jooksul tänavaküsitlusele vastanud inimesi. Kohtumiseni uuel aastal!