Jälgi meid
Hiiumaa kultuuriselts

UUDISED

LIIGUTAKSE EDASI | Pea pool lasteaia ehitusrahast tuleb riigitoetusena

Riigi tugiteenuste keskuse teade, et vald saab Kärdla lasteaia liginullenergiahoone ehituseks CO2 toetusmeetmest 2,7 miljonit eurot, tuli sel nädalal, sadakond päeva peale taotluse esitamist. 
Avatar photo
Eelprojekti eskiis uuest planeeritavast lasteaiast Nuutri tänaval. | Foto : creatomus solutions

“Nüüd teame, et saame plaanitud moel edasi liikuda,” ütles vallavanem Hergo Tasuja, miks otsust väga oodati. Projekti kogumaksumus on 6 miljonit eurot ja ehitustööd planeeritud aastateks 2026–2027.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

JUHTKIRI

JUHTKIRI | November, tüllkardina taga

Kui seni olen Hiiu Lehe tööpõllul kättpidi askeldanud suvisel ajal, siis seekordsed kaks nädalat novembrikuisel Hiiumaal on uus kogemus. Sain sukelduda kogukonna “hooajavälistesse” tegemistesse...

2 tundi ago

AHTO ILMAJUTUD

ILMATEADE | Oodata on vihma ja lörtsi

Järgneva nädala aja ilm on muutlik. On tuult, on päikest, on vihma, on lund, on tuulevaikust.

2 tundi ago

HOROSKOOP

HOROSKOOP | 20.–26. november 2025

Jäär

4 tundi ago

DIGILEHT

DIGILEHT | Hiiu Leht 20. novembril

Hiiu Leht 20. novembril Juhtkiri | November, tüllkardina varjust väljas Arvamus | Turism edeneb naabersaari liites Arvamus | Usaldus loob sidusa keskkonna Arvamus |...

20 tundi ago