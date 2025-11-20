“Nüüd teame, et saame plaanitud moel edasi liikuda,” ütles vallavanem Hergo Tasuja, miks otsust väga oodati. Projekti kogumaksumus on 6 miljonit eurot ja ehitustööd planeeritud aastateks 2026–2027.
LIIGUTAKSE EDASI | Pea pool lasteaia ehitusrahast tuleb riigitoetusena
Riigi tugiteenuste keskuse teade, et vald saab Kärdla lasteaia liginullenergiahoone ehituseks CO2 toetusmeetmest 2,7 miljonit eurot, tuli sel nädalal, sadakond päeva peale taotluse esitamist.
