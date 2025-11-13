LEPING VALMIS | Koalitsioonileping saab allkirjad

Sotsiaaldemokraatlik erakond, valimisliit Ühine Hiiumaa ja Reformierakond on leppinud kokku koalitsiooni moodustamise Hiiumaa vallas aastateks 2025–2029.
Veel lugemist:
UUDISED
Õiguskantsler palus tänavu kevadel Aruküla Põhikoolil muuta oma õppekava, kuna seal moodustati õpilaste hinnete alusel tasemeklassid ja niinimetatud temporühmad. Kontrolli tulemusel leiti, et selline...
UUDISED
Riigikontrolli aruandest selgub, et nõudetransporti kasutatakse kõige enam Hiiumaa bussiliikluses, kus nõudeliinide osakaal on suisa 91%.
UUDISED
Oktoobris registreeriti Hiiumaal kaheksa lapse sünd, mis on käesoleva aasta sündide rekordi kordamine. Samapalju lapsi sündis ka juunis.
JUHTKIRI
Hiiumaal, nagu igas kogukonnas, kasvavad lapsed mitte ainult kodus ja koolis, vaid ka tänavatel, spordisaalis, raamatukogus ja noortekeskuses. Lapse arengut ei määra üksnes vanemate...