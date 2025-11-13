Jälgi meid
Profi ms 261

UUDISED

LEPING VALMIS | Koalitsioonileping saab allkirjad

Hiiumaa valla koalitsioonilepe on valmis: Sotsiaaldemokraatlik erakond (SDE), Ühine Hiiumaa (ÜH) ja Reformierakond (REF) allkirjastavad lepingu reedel.
Avatar photo
Vasakult: Tõnis Villmäe, Tuuli Tammla, Sander Kopli, Omar Jõpiselg, Andres Onemar, Antti Leigri, Üllar Laid ja Reili Rand. | Foto: Erakogu

Sotsiaaldemokraatlik erakond, valimisliit Ühine Hiiumaa ja Reformierakond on leppinud kokku koalitsiooni moodustamise Hiiumaa vallas aastateks 2025–2029.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

UUDISED

ARUKÜLA PÕHIKOOLI JUHTUMIST | Hiiumaa koolidest kasutatakse temporühmasid ainult Kärdla Koolis

Õiguskantsler palus tänavu kevadel Aruküla Põhikoolil muuta oma õppekava, kuna seal moodustati õpilaste hinnete alusel tasemeklassid ja niinimetatud temporühmad. Kontrolli tulemusel leiti, et selline...

1 tund ago

UUDISED

TEADLIK VALIK | Bussitranspordi kokkuhoid tuleb nõudeliinidelt

Riigikontrolli aruandest selgub, et nõudetransporti kasutatakse kõige enam Hiiumaa bussiliikluses, kus nõudeliinide osakaal on suisa 91%.

3 tundi ago

UUDISED

TÕUSVAS JOONES | Hiiumaal sündis oktoobris kaheksa last

Oktoobris registreeriti Hiiumaal kaheksa lapse sünd, mis on käesoleva aasta sündide rekordi kordamine. Samapalju lapsi sündis ka juunis.

5 tundi ago

JUHTKIRI

JUHTKIRI | Kes on see küla, kes me lapsed kasvatab?

Hiiumaal, nagu igas kogukonnas, kasvavad lapsed mitte ainult kodus ja koolis, vaid ka tänavatel, spordisaalis, raamatukogus ja noortekeskuses. Lapse arengut ei määra üksnes vanemate...

7 tundi ago