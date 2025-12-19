LENNULIIKLUS PÜHADEL | Lennud väljuvad tavapärastel aegadel

Esmaspäevast reedeni väljub hommikune lend Tallinnast kell 7.30 ja Kärdlast 8.30, laupäeval Tallinnast kell 9.15 ja Kärdlast 10.15. Õhtune reis väljub kell 17 Tallinna ja kell 18 Kärdla lennujaamast.

Uue aasta esimesel päeval toimub vaid üks lend – õhtune reis, mis väljub tavapärasel ajal.

Autoga reisijatel palutakse Kärdla lennujaamas kohal olla vähemalt 45 minutit enne lennu väljumist.