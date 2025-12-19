Jälgi meid
Hiiumaa Köök ja pagar 8.12-20.12

LENNULIIKLUS PÜHADEL | Lennud väljuvad tavapärastel aegadel

Pühadeperioodil toimub lennuühendus Tallinna ja Kärdla vahel tavapäraselt. Vaid 1. jaanuaril 2026 on kavas ainult õhtune lend.
NyxAir lennuk Kärdla lennuväljal. | Harda Roosna

Esmaspäevast reedeni väljub hommikune lend Tallinnast kell 7.30 ja Kärdlast 8.30, laupäeval Tallinnast kell 9.15 ja Kärdlast 10.15. Õhtune reis väljub kell 17 Tallinna ja kell 18 Kärdla lennujaamast.

Uue aasta esimesel päeval toimub vaid üks lend – õhtune reis, mis väljub tavapärasel ajal.

Autoga reisijatel palutakse Kärdla lennujaamas kohal olla vähemalt 45 minutit enne lennu väljumist.

 

Reisiterminali remont

Kärdla lennujaama reisiterminalis on remont, mistõttu toimub reisijate lennule registreerimine ja julgestuskontroll ajutiselt konteineris, mis asub lennujaama Roograhu sadama poolses otsas. Terminali peauks on suletud. Parkimiskohad ja bussipeatus tavapärastes kohtades. Reisiterminali uuenduskuur valmib 2026. aasta esimese kvartali lõpuks.

