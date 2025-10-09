LEND HILINES | Hommikune lend Kärdlasse hilines udu tõttu viis tundi

„Kärdla lennuväljal ei olnud ilma,“ selgitas Nyx Air juhataja Jaanus Ojamets, et hilinemise põhjuseks oli hommikune udu. Ojametsa sõnul tuleb sügise jahedate öödega ette, et nähtavust halvendav udu püsib mereäärsel lennuväljal tunde enne kui hajub.