LEND HILINES | Hommikune lend Kärdlasse hilines udu tõttu viis tundi

Tavapäraselt kell 7.30 Tallinnast startiv liinilennuk asus täna, 9. oktoobri hommikul teele viis tundi hiljem, kell 12.30.
Foto: Reili Rand

„Kärdla lennuväljal ei olnud ilma,“ selgitas Nyx Air juhataja Jaanus Ojamets, et hilinemise põhjuseks oli hommikune udu. Ojametsa sõnul tuleb sügise jahedate öödega ette, et nähtavust halvendav udu püsib mereäärsel lennuväljal tunde enne kui hajub.

