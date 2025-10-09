LEND HILINES | Hommikune lend Kärdlasse hilines udu tõttu viis tundi

„Kärdla lennuväljal ei olnud ilma,“ selgitas Nyx Air juhataja Jaanus Ojamets, et hilinemise põhjuseks oli hommikune udu. Ojametsa sõnul tuleb sügise jahedate öödega ette, et nähtavust halvendav udu püsib mereäärsel lennuväljal tunde enne kui hajub.
Olen sündinud Hiiumaal. Kogu koolitee möödus Tallinnas. Kõik lapsepõlve suved olin vanaema-vanaisa talus Viita külas.
Olen Tõnis Villmäe – sündinud Suuremõisas, käinud Suuremõisas põhikoolis, Käinas gümnaasiumis ja Tallinnas Tehnikaülikoolis (Taltech). Hariduselt olen ehitusinsener, magistrikraadi sain sillaehitajana. Olen erasektoris ehitusvaldkonnas...
Politsei ei algatanud menetlust Aivar Viidiku avalduse peale Tareste tee remondi osas, mis kaebaja meelest oli korruptiivne.
9. oktoobril kogunesid Kärdla Kooli õpilased, õpetajad ja teised koolitöötajad ümber koolimaja ja tegid kätest kinni hoides koolile 195. sünnipäevaks suure ühiskalli.