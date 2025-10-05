LEHTERKUKESEENED | Seenematk Itaalia kööki

Seeni võib panna purki, pirukasse või kastmesse. Võib võis praadida, marineerida, kuivatada ja isegi jahuks jahvatada. Väga hea seenetoit, sealjuures taimne ja toekas, on itaalia köögi üks alustaladest – risoto. Lehterkukeseened on selleks roaks õige head. Lihtsalt korja metsast üles, pese kergelt veega puhtaks ja viska pannile. Ei ole vaja suuremat puhastamist ega isegi mitte hakkimist.
Veel lugemist:
GALERIID
Laupäeval, 4. oktoobril peeti Kuri koolimaja õuel kümnendat korda Kuri väikest sügislaata.
KUIDAS MA SIIA SATTUSIN?
"No kuidas siis nii nüüd?" küsivad inimesed mandril, kui selgub, et saarlanna Meren Aru elab hoopistükkis Hiiumaal.
GALERIID
Hiiumaa Rattanädalavahetus on kahepäevane maastikuratta spordisündmus, kus esimesel võistlusõhtul toimub Emmaste Öösõit ning teisel võistluspäeval Paluküla Rattasõit.
POLITSEI
Politsei ja pääste said 2. oktoobri õhtul kell 20.02 teate, et Hiiumaal Paluküla peatuse lähedal on sõiduautot Skoda Superb juhtinud 45-aastane joobekahtlusega mees sõitnud...