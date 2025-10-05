LEHTERKUKESEENED | Seenematk Itaalia kööki

Seeni võib panna purki, pirukasse või kastmesse. Võib võis praadida, marineerida, kuivatada ja isegi jahuks jahvatada. Väga hea seenetoit, sealjuures taimne ja toekas, on itaalia köögi üks alustaladest – risoto. Lehterkukeseened on selleks roaks õige head. Lihtsalt korja metsast üles, pese kergelt veega puhtaks ja viska pannile. Ei ole vaja suuremat puhastamist ega isegi mitte hakkimist.