LAPSESUU | Mul on väga halb käekiri, aga õpetaja ikka paneb mulle viie

POLITSEI
Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei 19 erineva korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa kaheksa väärteomenetlust ja 11 väljakutset, tegi möödunud nädala sündmustest kokkuvõtte Kärdla politseijaoskonna...
ULGUHIIDLANE
Hiiumaal kasvanud Indrek Maripuu on elanud juba viisteist aastat Põlvamaa kuplite vahel, kuid tunnistab, et kui kadakad hinges kord juba on, siis jäävadki need...
ARVAMUS
Tänavusel Võidupüha paraadil oli meie presidendi avakõnes ka järgmine mõte: “Kaitsetahe on nagu tammepuu juur, mis peidus sügaval, kuid tõestab igas tormituultes oma tõelist...
KULTUUR
Kunstnik Jaanus Samma veetis kolm nädalat Hiiumaal Kordonis kunstiresidentuuris. Ta nimetas seda aega korraks kõrvaleastumiseks, võimaluseks eemalduda tavarutiinist ja keskenduda loomingule.