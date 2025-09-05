Miks on 1. september eriline?
LAPSESUU
LAPSESUU | Esimesele klassile on kõik lihtne
Suuremõisa Põhikoolis läks sel õppeaastal esimesse klassi viis õpilast, kes Hiiu Lehega oma koolialguse mõtteid jagasid. Mõni arvas, et esimeses klassis on lihtsam kui lasteaias, teine aga oleks tahtnud pigem tööle minna või hoopis iga päev kodus olla. Jutu käigus sattus aga tähelepanu röövima üks ootamatu külaline – puuk, kes oli lastega matkalt kaasa tulnud.
Veel lugemist:
ULGUHIIDLANE
Tartus Karlova linnaosas asub kohvik Anna Edasi. Seal loeb külastaja ridu, mis avavad perenaise Birjo Urbase maailma: "Hiiumaal Loja külas elasid minu vanavanemad Anna...
ARVAMUS
Meeldiv ja sõbralik linnaruum kutsub inimesi õues aega veetma. Nii kohalikke kui külalisi. Lärmakast, vingusest, ebaturvalisest keskkonnast kiirustatakse ruttu läbi, et peatuda mõnes meeldivas...
PILTUUDIS
Reedel andis Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja Eesti mereväe patrull-laeva Raju komandör vanemleitnant Taavi Aasale ametlikult üle Hiiumaa valla vapi.
UUDISED
Sel suvel oli Hiiumaa ilm pigem jahe ja vihmane, näiteks Ristna oli Eestis suve keskmisena kõige jahedam 15,8 °C (norm 16,1 °C).