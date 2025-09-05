Jälgi meid
Moos 25.08-15.09

LAPSESUU

LAPSESUU | Esimesele klassile on kõik lihtne

Suuremõisa Põhikoolis läks sel õppeaastal esimesse klassi viis õpilast, kes Hiiu Lehega oma koolialguse mõtteid jagasid. Mõni arvas, et esimeses klassis on lihtsam kui lasteaias, teine aga oleks tahtnud pigem tööle minna või hoopis iga päev kodus olla. Jutu käigus sattus aga tähelepanu röövima üks ootamatu külaline – puuk, kes oli lastega matkalt kaasa tulnud.

Suuremõisa Põhikooli esimese klassi õpilased (vasakult) Paul Puu, Lisandra Liiving, Johanna Maria Hanslep, Mattias Undu ja Frederik Kiiver. | Foto: Eike Meresmaa

Miks on 1. september eriline?

