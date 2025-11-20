Jälgi meid
LAPSESUU

LAPSESUU | Andsime martidele õuna – ei hakanud nii palju kommi ka andma!

Emmaste Põhikooli 2. klassil oli mardipäevast ja kadripäevast palju rääkida. Lapsed teadsid täpselt, millised mardid ja kadrid välja näevad, küsisid meilt keerulisi mõistatusi ning arutlesid, miks halloween pole meie maa komme. Juttu tuli ka sellest, et vahel polegi vaja santidele kuhjaga kommi anda.
Emmaste Põhikooli 2. klassi õpilased (vasakult) Berit Tamm, Kene Grit, Oskar Maivel, Alfred Onno, Marcus Pahk ja Madis Ratnik oma meisterdatud mardimaskide ja kadrinukkudega. | Foto: Eike Meresmaa

Mida tead mardipäevast ja kadripäevast?

