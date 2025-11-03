Beebi- ja väikelapseeas käivad vanemad lapsega tervisekontrollis aktiivselt, näiteks osales mullu 1-aastaste tervisekontrollis 97 protsenti maakonnas elavatest lastest. Lapse vanuse kasvades hakkab see näitaja aga langema, ulatudes eelteismeliste ehk 11–12-aastaste laste puhul kõigest 25 protsendini.
LAPSE TERVIS | Vaid veerand Hiiumaa eelteismelistest jõuab perearsti juurde rutiinsesse tervisekontrolli
Tervisekassa andmetel jõuab 11–12-aastaste laste vanuserühmas perearstikeskuses toimuvasse kontrolli igal aastal vaid iga neljas Hiiumaa laps, mistõttu võivad jääda märkamata mitmed murekohad eelteismeliste füüsilises ja vaimses tervises, hoiatavad perearstid.
