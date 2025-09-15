Jälgi meid
Coop bänner sept lõpuni

UUDISED

LÄKS HÄSTI | Kärdla Muusikakooli noored lauljad tõid Pärnust esikohti

Kärdla Muusikakooli kuus laulueriala õpilast osalesid 13.–14. septembril Pärnus noorte lauljate konkursil International Contest Festival-GOLDEN ROSE. Muusikaõpetaja Ulvi Tamme sõnul läks kõigil Kärdla Muusikakooli õpilastel väga hästi.
Avatar photo
Vasakult Johan Üksvärav, Adeele Reeth Kuusk, õpetaja Ulvi Tamm, Susanna Lota Juursalu ja Karl Joosep Inno. Eespool Ariel Tikerpalu, Tikva Tikerpalu, Saloome Tikerpalu ja Liisu Lukas. | Foto: Erakogu

Kümneaastaste vanusegrupis esitas Tikva Tikerpalu P. Pajusaare laulu „Samblalõhnaline laul“ ning saavutas esikoha, Liisu Lukas laulis R. Pajusaare „Mis muud“ ja tuli kolmandaks. Vanusegrupis 11–12 aastat võitis teise koha Johan Üksvärav, esitades T. Kivimäe loo „Mozarti vastu ma ei saa“, ning kolmandaks tuli Susanna Lota Juursalu S. Lõhmuse lauluga „Rändajad“. 13-aastaste hulgas pälvis Adeele Reeth Kuusk teise koha S. Kullerkupu laulu „Ja sündis laps“ esitusega, 14-aastaste vanusegrupis sai Karl Joosep Inno samuti teise koha, esitades V. Epliku laulu „Eighties Coming Back“.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

UUDISED

KALLIS KOHT | Puhkus luksuslikus Ehas maksab tuhandeid eurosid

Hiiumaal Õngul avab suvel 2026 uksed luksuslik heaolukeskus Eha Retreat, kus külalisi ootavad viiepäevased tervise- ja elamusprogrammid. Tubade broneeringuid saab juba teha ning hinnad...

1 tund ago

UUDISED

REMONT JÄTKUB | Sadama tänava remont kestab veel kuu aega

Hiiumaa vald teatas, et Sadama tänava rekonstrueerimistööd Kärdlas pikenevad kuu võrra.

1 tund ago

PÄÄSTE

TULEKAHJU | Jõeranna külas hävis abihoone

15. septembril kell 17.54 sai häirekeskus teate, et Jõeranna külas põleb lahtise leegiga abihoone.

4 tundi ago

TÄNAVAKÜSITLUS

TÄNAVAKÜSITLUS | Mis on kõige parem söömakala?

Maie

5 tundi ago