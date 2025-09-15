Kümneaastaste vanusegrupis esitas Tikva Tikerpalu P. Pajusaare laulu „Samblalõhnaline laul“ ning saavutas esikoha, Liisu Lukas laulis R. Pajusaare „Mis muud“ ja tuli kolmandaks. Vanusegrupis 11–12 aastat võitis teise koha Johan Üksvärav, esitades T. Kivimäe loo „Mozarti vastu ma ei saa“, ning kolmandaks tuli Susanna Lota Juursalu S. Lõhmuse lauluga „Rändajad“. 13-aastaste hulgas pälvis Adeele Reeth Kuusk teise koha S. Kullerkupu laulu „Ja sündis laps“ esitusega, 14-aastaste vanusegrupis sai Karl Joosep Inno samuti teise koha, esitades V. Epliku laulu „Eighties Coming Back“.
UUDISED
LÄKS HÄSTI | Kärdla Muusikakooli noored lauljad tõid Pärnust esikohti
Kärdla Muusikakooli kuus laulueriala õpilast osalesid 13.–14. septembril Pärnus noorte lauljate konkursil International Contest Festival-GOLDEN ROSE. Muusikaõpetaja Ulvi Tamme sõnul läks kõigil Kärdla Muusikakooli õpilastel väga hästi.
