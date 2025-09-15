LÄKS HÄSTI | Kärdla Muusikakooli noored lauljad tõid Pärnust esikohti

Kümneaastaste vanusegrupis esitas Tikva Tikerpalu P. Pajusaare laulu „Samblalõhnaline laul“ ning saavutas esikoha, Liisu Lukas laulis R. Pajusaare „Mis muud“ ja tuli kolmandaks. Vanusegrupis 11–12 aastat võitis teise koha Johan Üksvärav, esitades T. Kivimäe loo „Mozarti vastu ma ei saa“, ning kolmandaks tuli Susanna Lota Juursalu S. Lõhmuse lauluga „Rändajad“. 13-aastaste hulgas pälvis Adeele Reeth Kuusk teise koha S. Kullerkupu laulu „Ja sündis laps“ esitusega, 14-aastaste vanusegrupis sai Karl Joosep Inno samuti teise koha, esitades V. Epliku laulu „Eighties Coming Back“.