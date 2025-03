LAIAST ILMAST | Soomes levivad sooneutraalsed ametinimed

Eestis on kõnekäänd, et naine peab tihti mehe eest väljas olema. Ajalooliselt on mõned ametid justkui meeste pärusmaa, aga ühiskond areneb. Nüüd on juba harjumuspäraseks saanud, et naised on köögist välja tulnud ja selgub, et kõik ametid on neile jõukohased ja kontimööda. Rahvusvahelise naistepäeva ajal võiks arutada, kuidas kõnekeel ajaga kaasas käib ja muutub.