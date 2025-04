LAHENDUS | Alar viiakse asenduslaevaks

Sõru sadamas lagunev purjelaev viiakse kiiremas korras sõiduvalmidusse ning sellega hakatakse leevendama Heltermaa-Rohuküla ning Sõru-Triigi vahelise laevaühenduse kitsaskohti. Hiiumaa ja mandri vahel on olukord kriitiline seoses reiside vähendamisega ning Regula pideva purunemisega. Hiiumaa ja Saaremaa vaheline laev anti aga pikaks ajaks kasutada Vormsi saarele.

Hiiu Lehe allikad klaasmajast ütlevad, et Alari remondiks suudeti raha hankida sellest 15 miljonist, mis Haapsalu raudteele anti ja kohe ära võeti. “Meil läheb vaja vaid murdosa sellest,” märkis üks rahale lähedalseisev isik, kes seotud ka valitsusparteidega.

Öeldakse, et Hiiumaa on seest suurem kui väljast ja see sai kinnitust ka Alari probleemi lahendamises, kus ühe mure käigus lahendatakse ära mitu teist. Esiteks võetakse laeva remontima Hiiumaa ametikooli palkmajaehitajad, et tagada võimalus erialaga jätkamiseks. Samamoodi muudetakse ümber ametikooli väikesadamaspetsialistid laevameeskonnaks. Nii ei pea Alari peale palkama töötajaid vaid kriisid lahendatakse praktika raames. Ning loomulikult saab korda ka laev ise. Laeval toitlustamise saab teadaolevalt enda kätte üks hiiumaine kiirtoidukiosk ning laeval pakutakse tasuta merevett nii palju kui vaja.

Täpseid remondiplaane veel täpsustada ei taheta, kuid laev valmib kindlasti enne valimisi.