LAGERAIE AJASTU | Metsandus on meil eeskätt raiendus

Kunagi, eelmisel sajandil, mulle isegi täitsa meeldisid langid. Kui katkematusse metsamassiivi ilmus lage tükk. Oli ühtäkki palju päiksevalgust. Ja vaarikaid ka.
Tapio Vares. | Erakogu

Nüüdseks on lankidest saanud aga halastamatu järjekindlusega kokku liituv lagedus. Eks sellest ole kirjutatud ja räägitud palju-palju, kuid tolku pole. Üks totramaid õigustusi hoogsale raiele on kõlanud nõnda: 40-ndate lõpu suures maakasutuse muutuses on toona sirguma hakanud metsad nüüdseks küpseks saanud ja need tulebki maha võtta. 

