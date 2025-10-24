LAGERAIE AJASTU | Metsandus on meil eeskätt raiendus

Nüüdseks on lankidest saanud aga halastamatu järjekindlusega kokku liituv lagedus. Eks sellest ole kirjutatud ja räägitud palju-palju, kuid tolku pole. Üks totramaid õigustusi hoogsale raiele on kõlanud nõnda: 40-ndate lõpu suures maakasutuse muutuses on toona sirguma hakanud metsad nüüdseks küpseks saanud ja need tulebki maha võtta.
Veel lugemist:
UUDISED
Hiiumaa vallavalitsus andis põhimõttelise nõusoleku Ülo Soosteri monumendi paigaldamiseks praeguse Kärdla muusikakooli ette.
KASULIK TEADA
Auto rehvide vahetamine on nagu kella keeramine – märk, et aasta liigub oma vääramatus rütmis edasi ja talv pole enam kaugel.
KODU LUGU
Mida me teame Vaemlast? Villavabrikut, parki. Et seal oli kunagi mõis. Aga sõjaväeosa ja kahurid? Seda vist mitte nii väga. Polgust on alles veel...