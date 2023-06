JAANIILM | Kuumus jaanipäevaks veidike taandub

Jaanipühade ilm tuleb looduse ja aednike suureks rõõmuks paraja soojaga, mitte kõrbekuumaga ning neljapäeval näib tulevat ka veidi niisutavat vihma.

Jaaniõhtu ja üldse kogu nädalavahetuse ööd näivad olevat kuivad, üsna meeldivalt soojad ja nõrga tuulega. Mõningane stabiilsus on mudelitesse tekkinud, kuid ka see võib igal ajahetkel muutuda.

Neljapäeval (22.06) läheneb läänest madalrõhulohk. Selle vihmasadu ühes äikesega jõuab öösel Hiiumaale kohale ja levib sealt edasi üle maa itta. Tõenäoliselt mõnel pool sajab ka rahet. Lõunaks laussadu lõppeb, ilm veidi selgineb ja sajuhooge ning äikest on vaid kohati. Tuul pöördub päeval läänekaarde ja on nõrk või mõõdukas, maksimaalsed puhangud 8…11 m/s. Päevaks jõuab ka õige pisut mahedam õhumass ning termomeetrinäidud jäävad 20…23°C vahele, sajupilvede all jääb ülempiiriks 20°C. Õhtupoolikul lõkete tegemise ajal lõppevad ka hoogsajud. Enamasti on järgnev õhtu ja öö mõlemad kuivad, selged, nõrgema läänekaare tuulega ja 20°C külje all oleva soojaga. (15…18°C).

Reedel (23.06) liigub madalrõhkkond Eesti idapiiri taha. Sajuhooge Hiiumaal oodata ei ole ei öösel ega päeval. Tuul pöördub põhjakaarde ja nõrgeneb veidi. Öösel on sooja 15…18°C, päeval tõuseb päikese kaasabil 20…24°C-ni. Õhtul jaanilõkete tegemise ajal ja järgnev õhtu-öö tulevad sajuta, nõrga tuulega ja mõnusalt soojad (15…19°C).

Laupäeval (24.06) jääme väheaktiivsesse madalrõhuvööndisse. Põhja poolt avaldab mõju ka kõrgrõhkkond. Ilm on ööpäevaringselt sajuta, pealelõunal siiski pilverünki areneb, aga sadu neist ei tohiks tulla. Tuul puhub põhjakaarest, öösel ja hommikul on küllaltki nõrk, päeval mõneks tunniks pisut tugevneb, kuid õhtul nõrgeneb uuesti. Öösel on sooja 16…19°C, päeval 18…22°C, õhtul langeb 15°C ümbrusse. Õhtul jaanilõkete ajal ja järgnev öö on ilm selge, kuiv ja nõrgeneva põhjakaare tuulega. Õhusooja on 14…17°C.

Pühapäeval (25.06) jätkub sarnane olukord. Suurema võimu saab omale tõenäoliselt kagus asuv madalrõhkkond. Öö on sajuta, päeval areneb lokaalseid rünkpilvi, mis toovad kohati nõrka vihma, õhtuks sajuhood igal juhul hõrenevad. Tuul puhub põhjakaarest ja on mõõdukas, puhangud maksimaalselt 10 m/s. Öösel on sooja 14…17°C, päeval 19…23°C, sajuhoogude all langeb mõni kraad. Uue nädala alguse osas on hetkel veel veidi ebamäärasust, kuid panen siia hetke kõige tõenäolisemad variandid. Esmaspäeval (26.06.) tugevneb meie kohal kõrgrõhkkond. Ilm on sajuta ja enamasti ka päikeseline. Tuul puhub lõunakaarest puhanguti ja on nõrk. Öösel on sooja 13…17°C, päeval tõuseb 22…25°C-ni.

Teisipäeval (27.06) võib läänest jõuda madalrõhulohk. Sel juhul on öö veel sajuta, hommikul jõuab pärale vihmasadu, mis levib edasi mandrile. Õhtuks sadu lakkab. Tuul pöördub läänekaarde, kuid puhangud jäävad 8…11 m/s. Sajusema ilma korral on temperatuur ööpäevaringselt 15…21°C. Teise variandi korral laussadu ei tule, kuid mõningad hoovihmad siiski päevasel ajal ringi liiguvad.

Edasist ilma on hetkel keeruline ette näha, kuna meie ümbruses tiirutavad nii kõrg- kui madalrõhkkonnad ja iial ei tea pikka aega ette, kumb neist võidukamaks osutub. Alles eelmise nädala lõpus oli olukord, kus ei teadnud tihtipeale isegi 24h ette, mis kindlalt saama hakkab. Mudelid erinesid hetkereaalsusest, edasisest rääkimata.