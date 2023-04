Kuulutame välja uudistetalgud

Hiiumaa kevad on selline, et lisaks loodusele on ärkamist märgata igal pool mujal ka. Sadama suunast vastusõitev autoderivi on üha pikem. Talvel tühjalt seisnud majadesse tekib elu. Toidukohti tuleb juurde. Ürituste­kalender muutub järjest tihedamaks. Algamas on see teine Hiiumaa aasta.

Tavaliselt tehakse aasta lõpus kokkuvõtteid ja öeldakse aitäh. Meie tahame ka aitäh öelda. Tegelikult see pole üldse kuidagi aasta lõpu ega algusega seotud ja selliseid asju tulebki öelda siis, kui tunne tuleb. Sest just siis, kui tunne tuleb, on aeg sellisteks asjadeks õige.

Aitäh kõigile, kes te Hiiu Lehte tellite. Aitäh kõigile, kes te meid loete. Aitäh kõigile teile, kes te meile kirjutate. Ka siis, kui te olete kurjad. Ja siis, kui tunnete, et teile on haiget tehtud. Kirju­tagegi. Kirjutage kogu aeg. Kui teil on rõõme, kui teil on muresid, kui teil on uudiseid. Teie kirjad on väga oodatud.

Aitäh kõigile, kes on meie uudiseid ja lugusid sotsiaalmeedias jaganud. Aitäh kõigile, kes on Hiiu Lehes sõpru-tuttavaid ja pere­liikmeid õnnitlenud. Aitäh teile, kes te Hiiu Lehes kuulutate ja reklaami ostate. Aitäh kõigile, kes te olete lehe tellimust sõbrale, emale, isale, lapsele, õele, vennale või ükskõik kellele teisele kinkinud. Seda saab endiselt teha. Nii digi- kui paberformaadis. Võta lihtsalt ühendust ja korraldame ära.

Aitäh teile ka, kes te lehte ei loe, sest siis meil on veel, kellele ennast müüa. Me kuulame hea meelega ka teid ära – miks te ei telli? Teie arvamus on väga oodatud.

Aga koos selle teise Hiiumaa aasta algusega kasvab tavaliselt ka selliste uudiste maht, et kuskil miskit toimub. Ja sellega seoses tahaks kutsuda teid kõiki meile appi. Kuulutaks välja ühed uudistetalgud. Osalemiseks ei ole vaja teha muud, kui anda endast märku. Öelda meile, mis teil toimub. Me oleksime selle eest väga tänulikud.

Aidake meil jõuda igale poole ja igasse Hiiumaa nurka. Kutsuge meid külla – me tuleme hea meelega!

Hiiu Leht