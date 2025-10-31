„EP sündis soovist oma varasem looming terviklikuks kogumikuks voolida ja sahtlist välja saada. Osad lood on juba tükk aega oma aega oodanud,” ütleb Karmen. Kolm neist said esialgu valmis produtseeritud Karmeni MUBA muusikaproduktsiooni lõputööna, kuid said hiljuti uue hingamise koostöös kitarristi ja produtsendi Markus Nurmsaarega. “Tired of Being Myself” ühendab endas alternatiivse popi, souli ja indie elemente, tuues esile Karmenile omase sooja tämbri ja introspektiivse laulukirjutamise.
KUULA UUT LUGU | Karmen Telvik avab kuulajale enda haavatava poole
Oktoobrikuu viimasel päeval avaldas Hiiumaalt pärit laulja ja laulukirjutaja Karmen Telvik tundelise debüüt-EP “Tired of Being Myself“. Viielooline kogumik on aus ja intiimne pilguheit tema sisemaailma.
