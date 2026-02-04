KUULA | Hiiu Lehe minutid 4. veebruaril

Millest räägivad Hiiu Lehe minutid?
- Hiidlased saavad teenetemärgi
- Teistmoodi kingitus kuningale
- Talv toob kaasa muresid
- Aialinnud toimetavad omasoodu
Hiiu Lehe minutitega on eetris lehe peatoimetaja Raul Vinni.
Hiiu Leht 5. veebruaril Juhtkiri | Midagi head kehvas seisus Arvamus | Väinamere jääteed UNESCO kultuuripärandi kaitse alla Arvamus | Jääkülm “pehme” kuulsus aitab...
Vastab Hiiu-Läänemaa päästepiirkonna juht Hannes Aasma: “Mitteametlikule jääteele minek on alati oma vastutusel. See on koht, kus inimene peab olema targem kui tema julgus,...
2. veebruaril möödus 106 aastat Tartu rahulepingu sõlmimisest. Kärdla kiriku juures asuva teises maailmasõjas hukkunud hiidlaste mälestusmärgi juures rivistusid ja asetasid pärjad kaitseliitlased, naiskodukaitsjad,...