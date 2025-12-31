KUULA | Hiiu Lehe minutid 31. detsembril

Millest räägivad Hiiu Lehe minutid?
- Kõlama jäi positiivsus
- Praam on nüüdsest õige sõna
- Kool ootab lahendust
Hiiu Lehe minutitega on eetris lehe peatoimetaja Raul Vinni.
Millest räägivad Hiiu Lehe minutid?
Hiiu Lehe minutitega on eetris lehe peatoimetaja Raul Vinni.
Justiits- ja digiministeeriumi teatel on viimastel päevadel kahjustatud kokku nelja Eestit välisriikidega ühendavat sidekaablit ja ühte Hiiumaa ja mandri vahelist kaablit, vahendab ERR.
Lõppeva aasta Hiiu Lehe veebilehel ilmunud lugudest koguni üheksa jõudis kahe viimase aasta loetumate lugude hulka.
30. detsembril juhtus Emmastes kahe sõiduki vahel liiklusõnnetus ning üks sõidukitest sõitis teelt välja. Päästjad aitasid juhi sõidukist välja ning andsid üle kiirabibrigaadile. Päästjad...
Hiiu Leht tänab kõiki aasta jooksul tänavaküsitlusele vastanud inimesi. Kohtumiseni uuel aastal!