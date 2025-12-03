Jälgi meid
Hiiumaa kultuuriselts kuni 13.12

HIIU LEHE MINUTID

KUULA | Hiiu Lehe minutid 3. detsembril

Hiiu Lehe minutid kõlavad Kadi raadios kolmapäeva hommikuti.
Avatar photo

Millest räägivad Hiiu Lehe minutid?

  • Kudujad annavad valu
  • Praamipiletite valikud
  • Miljonid ilma rahata

Hiiu Lehe minutitega on eetris lehe peatoimetaja Raul Vinni.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

DIGILEHT

DIGILEHT | Hiiu Leht 4. detsembril

Hiiu Leht 4. detsembril Juhtkiri | Kõndides samm edasi Arvamus | Naastrehvidega kliima soojenemise suunas Arvamus | Teeme tööd, mitte poliitikat Arvamus | Plaanitav...

3 tundi ago

GALERIID

GALERII | Hiiu Hülged on ujunud 20 aastat

29. novembril tähistas Hiiu Hüljes oma 20 juubeliaastat Käina Spordikeskuses koos ujumisega. Peale ujumist söödi salatit ja torti.

4 tundi ago

SPORT

TULEMUSED | Saalihokis nii võite kui kaotusi

Hiiumaa saalihoki võistkonnad Viskoosa SK, Viskoosa SK U14 ning Lauka Kolhoos on lõpetanud järjekordsed mänguvoorud Raplamaa meistrivõistlustel, mis pakkusid nii võidurõõmu kui ka väärt...

6 tundi ago

AHTO ILMAJUTUD

ILMATEADE | Püsivat talve ei paista

Järgneva nädala aja ilm möödub keskmisest soojemalt. Püsivat talve hetkel prognoosmudelites veel ei paista.

7 tundi ago