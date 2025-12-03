KUULA | Hiiu Lehe minutid 3. detsembril

Millest räägivad Hiiu Lehe minutid?
- Kudujad annavad valu
- Praamipiletite valikud
- Miljonid ilma rahata
Hiiu Lehe minutitega on eetris lehe peatoimetaja Raul Vinni.
Hiiu Leht 4. detsembril Juhtkiri | Kõndides samm edasi Arvamus | Naastrehvidega kliima soojenemise suunas Arvamus | Teeme tööd, mitte poliitikat Arvamus | Plaanitav...
29. novembril tähistas Hiiu Hüljes oma 20 juubeliaastat Käina Spordikeskuses koos ujumisega. Peale ujumist söödi salatit ja torti.
Hiiumaa saalihoki võistkonnad Viskoosa SK, Viskoosa SK U14 ning Lauka Kolhoos on lõpetanud järjekordsed mänguvoorud Raplamaa meistrivõistlustel, mis pakkusid nii võidurõõmu kui ka väärt...
Järgneva nädala aja ilm möödub keskmisest soojemalt. Püsivat talve hetkel prognoosmudelites veel ei paista.