KUULA | Hiiu Lehe minutid 27. augustil (36)

Millest räägivad Hiiu Lehe minutid?
- Parima päästevõimekusega spordirajatis
- Kõpu tuletorn vajab ravi
- Kas Saaremaa oli enne Hiiumaad?
Hiiu Lehe minutitega on eetris lehe peatoimetaja Raul Vinni.
Vallana peame kahe käega vastu võtma erasektori algatused uute hoonete, olgu nendeks äri-, tootmis- või eluhooned, rajamiseks. Selle asemel, et nõuda Rae või Viimsi...
Põllumeeste tegemised toovad alati rahva kokku. Nii ka seekordsele Hiiumaa põllupäevale.
Hiiumaale elama asunud näitleja Henrik Normann kandideerib 2025. aasta oktoobris toimuvatel kohalike omavalitsuste valimistel Isamaa Hiiumaa erakonna nimekirjas.
Sotsiaaldemokraatliku erakonna Hiiumaa piirkond kogunes esmaspäeval, et valimisprogramm ja vallavanema kandidaat kinnitada.