KUULA | Hiiu Lehe minutid 27. augustil (36)

Hiiu Lehe minutid kõlavad Kadi raadios kolmapäeva hommikuti.
Millest räägivad Hiiu Lehe minutid?

  • Parima päästevõimekusega spordirajatis
  • Kõpu tuletorn vajab ravi
  • Kas Saaremaa oli enne Hiiumaad?

Hiiu Lehe minutitega on eetris lehe peatoimetaja Raul Vinni.

 

