Hiiumaa turismiklastri juht Kristel Peikel ütles, et külastajate üldine rahulolu Hiiumaaga on hea ning suhtumine positiivne.
UUDISED
KÜSITLUSE TULEMUS | Hiiumaa külastajad: Saare eripära on rahu ja vaikus
Hiiumaa turismiklastri 2025. aasta turismihooaja külastajate küsitlus näitas, et Hiiumaa populaarsus on jätkuvalt tõusuteel. Turistid soovivad veeta Hiiumaal järjest rohkem aega ning teavad üha paremini, milliseid sihtkohti, sündmusi ja söögikohti nad soovivad külastada.
Veel lugemist:
UUDISED
Kärdlas Metsa tänaval algasid detsembris ettevalmistustööd uue A-energiaklassi ridaelamu ehituseks. Hoone peaks valmis saama tuleva aasta juuliks.
UUDISED
Novembris registreeriti Hiiumaal kolme lapse sünd. Möödunud aasta novembris sündis saarel aga poole rohkem ehk kuus last.
POLITSEI
Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei 21 korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa viis väärteomenetlust, ühe kriminaalmenetluse ja kaksteist väljakutset, teatas Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp.
PÄÄSTE
Laupäeval käisid päästjad Pargi tänaval mahajäetud hoones kustutamas noorte põhjustatud tulekahju.