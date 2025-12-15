KÜSITLUSE TULEMUS | Hiiumaa külastajad: Saare eripära on rahu ja vaikus

Hiiumaa turismiklastri 2025. aasta turismihooaja külastajate küsitlus näitas, et Hiiumaa populaarsus on jätkuvalt tõusuteel. Turistid soovivad veeta Hiiumaal järjest rohkem aega ning teavad üha paremini, milliseid sihtkohti, sündmusi ja söögikohti nad soovivad külastada.