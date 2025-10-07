KÜSISIME GÜMNASISTIDELT | Kas lähed valima ja kuidas võiks Hiiumaa elu edendada?

Karl-Markus Sadul
Hiiumaa sadamaid külastas sel hooajal mullusest veidi vähem aluseid ja matkaautosid, samas paistsid Orjaku ja Sõru sadam silma külastusnumbrite suure kasvuga.
Eksootilise linnu jäädvustas fotole Maigi Taelma, kelle sõnul lendab papagoi juba eelmisest nädalast Käina vallamaja ümbruses. “Täna sain papagoi pildile. Ehk keegi tunneb puudust?”...
VALIMISJÜTUD | Valimisliit Ühine Hiiumaa ajab Hiiumaa-asja, mitte parteipoliitikat. Stuudios Anu Pielberg ja Omar Jõpiselg.
Valimisliidu Ühine Hiiumaa plaane valimisteks käisid Hiiu Lehele tutvustamas Anu Pielberg ja Omar Jõpiselg. Tegemist on sisuturundusliku saatega.
Emmaste jahtkond pidas hooaja esimest ühisjahti, kui põtrade-hirvede asemel jooksis metsast välja karu.