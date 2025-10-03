Magnus Leht Tähva tehnoülevaatusest töötab mõnes mõttes nagu konveieri peal. Auto sõidab kanalile ja ta viib alati läbi samad protseduurid, mis seadusega ette nähtud ja seda enda sõnul ka sisseharjunud järjekorras.
KÜSIMUS TEHNOÜLEVAATAJALE | “Palju maksab ja mitu korda peab käima?”
Tehnoülevaatajast ei saa mööda ükski autoomanik, kui ta vähegi seadusekuulekas tahab olla. Tihti selguvad just kontrollis autode hädad, millest pole enne aimugi olnud ja mille korda tegemata jätmine võib valusalt kätte maksta.
