KÜSIMUS REIGIS | Kas Hiiumaal oli leitud või kaotatud paradiis?

Hiiumaad on oma rikkaliku ajaloo tõttu õnnistatud tugevasti väljakujunenud Genius loci ehk kohavaimuga. Mitmeid aastaid on Kalli ja Valev Sein ning Maret Kukkur loci vaimsust tugevdanud üle Eesti kuulsate kunstinäitustega. Maret Kukkur rääkis oma kuraatoritunnis lahti seoseid Hiiumaa looduse ja rootslaste ajaloo vahel.