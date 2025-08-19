REPORTAAŽ
KÜSIMUS REIGIS | Kas Hiiumaal oli leitud või kaotatud paradiis?
Hiiumaad on oma rikkaliku ajaloo tõttu õnnistatud tugevasti väljakujunenud Genius loci ehk kohavaimuga. Mitmeid aastaid on Kalli ja Valev Sein ning Maret Kukkur loci vaimsust tugevdanud üle Eesti kuulsate kunstinäitustega. Maret Kukkur rääkis oma kuraatoritunnis lahti seoseid Hiiumaa looduse ja rootslaste ajaloo vahel.
POLITSEI
Täna, 19 augustil kella 09.40 paiku sai politsei teate, et Vaemla-Kassari-Luguse tee teisel kilomeetril oli veok manööverdamise käigus vajunud teetammist alla.
UUDISED
Hiiumaa viimane kodusiga Laigu elas 12-aastaseks ja suri jaanuaris vanadusse. Saarel ei ole seega ühtegi kodusiga ja pole karta katkuhukkamist. Sigade Aafrika katk pole...
UUDISED
Esmaspäeval algasid endise Ristna ilmajaama hoone lammutustööd esialgu sisetöödega, mille käigus eemaldatakse plastraamides aknad, puit-, metall- ja kipsdetailid. Lammutamisega loodetakse lõpule jõuda kuu aja...
POLITSEI
Möödunud nädalal tegeles Hiiumaa politsei 24 erineva korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa seitse väärteomenetlust ja 14 väljakutset. Arestimajas vajas järelevalve all kainenemist kaks inimest.