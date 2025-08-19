Jälgi meid
Coop bänner sept lõpuni

REPORTAAŽ

KÜSIMUS REIGIS | Kas Hiiumaal oli leitud või kaotatud paradiis?

Hiiumaad on oma rikkaliku ajaloo tõttu õnnistatud tugevasti väljakujunenud Genius loci ehk kohavaimuga. Mitmeid aastaid on Kalli ja Valev Sein ning Maret Kukkur loci vaimsust tugevdanud üle Eesti kuulsate kunstinäitustega. Maret Kukkur rääkis oma kuraatoritunnis lahti seoseid Hiiumaa looduse ja rootslaste ajaloo vahel.

Avatar photo
Näituse kuraator Maret Kukkur on näituse Genius loci koostanud arvestades kuupäevi Hiiumaa ajaloost – 1470 rootslastele maksuvabastuse andmisest ja 1975, kui Hiiumaa loodust uurinud Haide-Ene Rebassoo avaldas oma hingevabaduse raamatus “Botaanilisi kilde 17 Hiiumaa suvest”. | Foto: Reet Kokovkin

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

POLITSEI

ÕNNETUS | Suur veoauto vajus kraavi

Täna, 19 augustil kella 09.40 paiku sai politsei teate, et Vaemla-Kassari-Luguse tee teisel kilomeetril oli veok manööverdamise käigus vajunud teetammist alla.

2 tundi ago

UUDISED

KATKU VALGUSES | Hiiumaal pole enam ühtegi kodusiga

Hiiumaa viimane kodusiga Laigu elas 12-aastaseks ja suri jaanuaris vanadusse. Saarel ei ole seega ühtegi kodusiga ja pole karta katkuhukkamist. Sigade Aafrika katk pole...

7 tundi ago

UUDISED

UUS PEATÜKK | Algas Ristna ilmajaama hoone lammutamine

Esmaspäeval algasid endise Ristna ilmajaama hoone lammutustööd esialgu sisetöödega, mille käigus eemaldatakse plastraamides aknad, puit-, metall- ja kipsdetailid. Lammutamisega loodetakse lõpule jõuda kuu aja...

1 päev ago

POLITSEI

NÄDAL POLITSEIS | Hiiumaal leidis aset mitu liiklusõnnetust

Möödunud nädalal tegeles Hiiumaa politsei 24 erineva korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa seitse väärteomenetlust ja 14 väljakutset. Arestimajas vajas järelevalve all kainenemist kaks inimest.

1 päev ago