KURIKUULSA MAJA LUGU | Aadress: Vaemlamaja, 92317

Mida me teame Vaemlast? Villavabrikut, parki. Et seal oli kunagi mõis. Aga sõjaväeosa ja kahurid? Seda vist mitte nii väga. Polgust on alles veel üks maja, mis mõisaallee varjust tee peale välja ei paistagi. Alates 1961. aastast elatakse seal kortereis.
Vaemlamajani viib vana mõisaallee. Maja ees on bussipeatus, üle tee park. | Fotod: Eike Meresmaa/Piret Eesmaa/Erakogu

Kahekordne valgetest tellistest maja hakkab paistma siis, kui Käina-Heltermaa maanteelt Vaemla mõisa varemete poole sisse keerata. Kõigepealt on puud, siis paremal käel vana talli müürid, seejärel bussipeatus ja siis Vaemlamaja. Selline aadress ongi. Vaemlamaja, 92317.

