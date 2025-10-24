KURIKUULSA MAJA LUGU | Aadress: Vaemlamaja, 92317

Mida me teame Vaemlast? Villavabrikut, parki. Et seal oli kunagi mõis. Aga sõjaväeosa ja kahurid? Seda vist mitte nii väga. Polgust on alles veel üks maja, mis mõisaallee varjust tee peale välja ei paistagi. Alates 1961. aastast elatakse seal kortereis.