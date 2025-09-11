Kulvo Pendra: Kuidas näen Hiiumaa väljakutseid?

Meie saarel leidub igas valimisnimekirjas palju tublisid ja tegusaid inimesi. See mitmekesisus loob rohkesti koostöövõimalusi. Omavalitsus ei peaks olema pelgalt haldusüksus, vaid aktiivne suunaja, kes aitab kujundada saare tulevikku.

Mina kandideerin valimisliidu Ühine Hiiumaa nimekirjas ning minu eesmärk on panustada sisuliselt ja vastutustundlikult, et Hiiumaa oleks hea elupaik nii täna kui tulevikus nii ettevõtjatele, nende töötajatele, kohalikele inimestele.

Demograafia ja elukeskkond

Hiiumaa rahvastikustruktuur on tasakaalust väljas – palju on lapsi ja pensionäre, vähe tööealisi. See pidurdab arengut, mistõttu on tööealiste inimeste tagasitoomine keerukusest hoolimata oluline. Aktiivsed ja haritud inimesed loovad ka ise kohti ning võimalusi, tekib uusi spordivõimalusi, kultuuritegijaid ja -tarbijaid.

Paljud noored hiidlased suunduvad mandrile haridust omandama. Tagasi tullakse sageli sooviga kasvatada lapsi just Hiiumaal. Selleks peab saarel olema olemas kõik vajalik: töövõimalused, elukoht, haridusasutused, huvitegevused, sportimisvõimalused ja kultuurielu.

Elukeskkonna terviklikkus on võtmetegur, mis mõjutab nii tagasipöördumist kui kogukonna elujõulisust. Lisaks on oluline, et Hiiumaa oleks avatud uutele tulijatele – inimestele, kes otsivad rahulikku ja looduslähedast elustiili. Selleks on vaja toetavat keskkonda.

Majandus ja ettevõtlus

Hiiumaa majandus vajab mitmekesist struktuuri. Plastitööstus on olnud saare majanduse mootor juba üle 35 aasta, pakkudes stabiilsust ja töökohti, kuid pikaajaline kindlustunne eeldab mitmekesist ettevõtlust. Väikesed tootmised, teenusepakkujad ja uued algatused loovad töökohti, kasvatavad käivet ja pakuvad valikuvõimalusi.

Vallal ja arenduskeskusel on siin oluline roll – nõustada väikseid ettevõtteid ja pakkuda koostöövõimalusi. Kindlasti tuleks toetada ettevõtlust, mis kasutab kohalikke ressursse ja arvestab keskkonnamõjuga – see loob kestlikku väärtust.

Hiiumaa nimi on tugev bränd. Hiiumaa märgisega tooted ja teenused saavad rohkem tähelepanu ja parema hinna. Maine hoidmine loob uusi võimalusi kohalikele ettevõtjatele, luues keskkonna kus majandus kasvab koos kogukonnaga ja tugevdab Hiiumaa identiteeti.

Tööturg ja professionaalne areng

Omavalitsus saab luua tingimusi, mis meelitavad Hiiumaale uusi töövõimalusi. Vallal pole kohustust töökohti luua, kuid ta saab toetada nende tekkimist. Riigimaja olemasolu võimaldaks tuua saarele riigi töökohti ja kaugtöö võimalusi.

Rohkem professionaale aitaks kaasa nii majanduse kui vallajuhtimise arengule. Uued teadmised ja värske vaade hoiavad ära paigalseisu, loovad läbimõeldud otsuseid ja elujõulise kogukonna.

Oluline on vältida mugavustsooni, kus areng aeglustub ja initsiatiiv hääbub. Asjatundlike inimeste kaasamine aitab vallal olla innovatiivne, reageerida kiiremini muutustele ja pakkuda paremat teenust oma elanikele.

Elamumajandus ja arendusprojektid

Hiiumaal on elamute turg passiivne ja elamispindade uuenemine on väga aeglane. Riigi toel valmib üks kortermaja Kõrgessaare piirkonnas, kuid vajadus on olemas ka Käinas ja Kärdlas. Käinasse võiks taotleda riigi tuge, Kärdlasse meelitada erainvesteeringuid.

Vanade kortermajade renoveerimine on kulukas, kuid vajalik. Riik toetab renoveerimist kuni 50% ulatuses EIS-i kaudu. See protsess aga nõuab korteriühistutelt pädevust projektijuhtimises ja järelevalves – koht, kus omavalitsus saaks pakkuda tuge. Tulemuseks paremad elutingimused ja elavam kinnisvaraturg.

Niisamuti peab olema võimalus eramu ostmiseks või ehitamiseks. Kohalik kinnisvara ei pruugi olla pangale piisav tagatis. Ilma riigi abita pole võimalik luua tagatisfondi, mis aitaks seda probleemi lahendada, kuid omavalitsus saab toetada oma elanikke läbi planeeringute, arenduste ja korralduse.

Kultuuriturism ja ressursid

Kultuuriturism on Hiiumaa arengu oluline suund. Kohalik kogukond toetab Kärdlasse rajatava uue kultuurimaja ideed, täienduseks pakuvad Käina „Kaunid Kunstid“, Viscosa, Villaladu ja Suuremõisa loss mitmekesist kultuurilist infrastruktuuri. Kultuurielu vajab aga lisaks aktiivseid korraldajaid, kohalikke tarbijaid ja kultuurituriste, kes ootavad kvaliteetseid elamusi. Kui neid ei pakuta, liiguvad viimased edasi, mistõttu on oluline tagada kultuurielu järjepidevus ja mitmekesisus.

Kultuurisündmused pakuvad väärtust ka kohalikele suurendades kogukonna sidusust ja toetades majandust. Hiiumaa turismiklaster on end tõestanud – sarnaselt võiks luua kultuuriklastri, mis ühendaks korraldajad ja koordineeriks sündmusi.

Omavalitsusel on keskne roll tasakaalu leidmisel – arendada piirkonda jätkusuutlikult ja kogukonna huvidest lähtudes. Hiiumaa hüvanguks tuleb kasutada ka kohalikke ressursse: tuult, päikest, merd, kalu, metsi ja põlde – tulevikku vaatav ressursikasutus peab olema läbimõeldud, et säilitada Hiiumaa looduslik eripära ka järgmistele põlvkondadele.