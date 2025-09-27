KULTUUR | Jaanus Samma otsib identiteedi mustreid

Kordoni perenaine Tüüne Vaikla tutvustas kohtumisel Sammat kui Eesti kunsti üht rahvusvahelisemat tegijat. Samas rõhutas ta, et Samma on ka sügavalt rahvuslik kunstnik, kes otsib meie identiteeti märkide ja mustrite kaudu. Kunstniku tehnikad on mitmekesised, alates installatsioonidest ja videost kuni ehete ja kudumiteni.