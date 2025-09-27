Jälgi meid
KULTUUR

KULTUUR | Jaanus Samma otsib identiteedi mustreid

Kunstnik Jaanus Samma veetis kolm nädalat Hiiumaal Kordonis kunstiresidentuuris. Ta nimetas seda aega korraks kõrvaleastumiseks, võimaluseks eemalduda tavarutiinist ja keskenduda loomingule.
Jaanus Samma kampsunid kandsid endal väljakutsuvaid sõnumeid. | Foto: Reet Kokovkin

Kordoni perenaine Tüüne Vaikla tutvustas kohtumisel Sammat kui Eesti kunsti üht rahvusvahelisemat tegijat. Samas rõhutas ta, et Samma on ka sügavalt rahvuslik kunstnik, kes otsib meie identiteeti märkide ja mustrite kaudu. Kunstniku tehnikad on mitmekesised, alates installatsioonidest ja videost kuni ehete ja kudumiteni.

