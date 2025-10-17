Jälgi meid
TEEMA

KULTUUR, HUUMOR JA VANA RAUA VÕLU | Aime ja Kalev Pärna loodud maailm

Aime ja Kalev Pärn on inimesed, kelle ümber on alati naeru ja loomingut. Rae ja Kiili kultuurielu edendajad ning poole kohaga hiidlased veedavad Lilbis oma suved, teevad teatrit, filme ja koguvad vanu asju, mis kõik saavad lõpuks omale uue elu.
Avatar photo
Väljasõitudeks riietutakse temaatiliselt ja aetakse ka pere auväärsetele autodele aegajalt hääled sisse. | Foto: Eike Meresmaa

Kui keegi võtaks teha pingerea maailma lustakamatest inimestest, siis Aime ja Kalev Pärn on julgelt esimese kümne seas. “Me oleme igipõlised kultuurikorraldajad ja hiidlased oleme poole aastast,” ütlevad nad. Aime töötab Kiili valla sotsiaalkeskuses, Kalev Rae valla kultuurikeskuses. Lilbi külas veedetakse pool aastat, kui suvi linnatööst vaba on. Eelmisel aastal moodustasid nad kahe peale Provintsiteatrite festivalil osalemiseks koguni Lilbi Linnateatri.  

