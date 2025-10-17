KULTUUR, HUUMOR JA VANA RAUA VÕLU | Aime ja Kalev Pärna loodud maailm

Aime ja Kalev Pärn on inimesed, kelle ümber on alati naeru ja loomingut. Rae ja Kiili kultuurielu edendajad ning poole kohaga hiidlased veedavad Lilbis oma suved, teevad teatrit, filme ja koguvad vanu asju, mis kõik saavad lõpuks omale uue elu.