Kuldne tund – aeg, mil eluohtlikus seisundis inimene peab saama professionaalset abi – võib kaduda enne, kui kiirabiauto või Politsei- ja Piirivalveameti kopter õhku tõuseb.
ARVAMUS
KULDNE TUND | Kas Eesti elu loeb igal pool võrdselt?
Eesti riik peab tagama oma kodanikele tasemel kiirabiteenuse – sõltumata elukoha aadressist. See ei peaks üldse olema arutelu teema. Ometi on meil paiku, kuhu abi jõuab liiga hilja. Kõikidel meie saartel elab püsivalt umbes 43 000 inimest – rohkem kui mitmes maakonnas. Kui juhtub õnnetus, võib abi oodata tundide viisi.
