Jälgi meid
Profi ms 261

ARVAMUS

KULDNE TUND | Kas Eesti elu loeb igal pool võrdselt?

Eesti riik peab tagama oma kodanikele tasemel kiirabiteenuse – sõltumata elukoha aadressist. See ei peaks üldse olema arutelu teema. Ometi on meil paiku, kuhu abi jõuab liiga hilja. Kõikidel meie saartel elab püsivalt umbes 43 000 inimest – rohkem kui mitmes maakonnas. Kui juhtub õnnetus, võib abi oodata tundide viisi.
Toomas Uibo. Riigikogu liige, lennundusekspert. | Erakogu

Kuldne tund – aeg, mil eluohtlikus seisundis inimene peab saama professionaalset abi – võib kaduda enne, kui kiirabiauto või Politsei- ja Piirivalveameti kopter õhku tõuseb.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

UUDISED

HINDAMATU LEID | Hiiumaa mündiaarde hulgast avastati üliharuldane denaar

Muinsuskaitseameti aasta leiu tiitlile kandideeriva Hiiumaa mündiaarde uurimisel tuli päevavalgele haruldane üllatus. Nimelt tehti kindlaks hõbemüntidest haruldasim Konstanzi piiskop Warmanni denaar, mida ei ole...

6 tundi ago

PILTUUDIS

PILTUUDIS | Minister Kristina Kallas paluti Hiiumaa Gümnaasiumis tantsule

Täna Hiiumaal viibivat haridus- ja teadusminister Kristina Kallast tervitati HIIGis laulude ja kutsega tantsule.

9 tundi ago

UUDISED

VASTUVOOLU | Utilitas tõstab Kärdlas toasooja hinda

Erinevalt muust Eestist, ootab Kärdla kaugküttetarbijaid novembris ees viieprotsendiline hinnatõus, mis on küll väiksem, kui soojatootja taotles.

1 päev ago

ARVAMUS

KOHTUMINE PÜSSIROHUKELDRIS | 40 aastat Estonia rühmituse asutamisest

Hiljutisel suvelõpul peeti Tartus fennougristika üleilmset kongressi. Kokku sai ka üks enam-vähem üheealine seltskond nüüdseks ajakirjanikke, kirjanikke, reisijuhte, keeleteadlasi, tõlkijaid, kirjandusteadlasi, akadeemilist rahvast, õppejõude...

1 päev ago