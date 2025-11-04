KULDNE TUND | Kas Eesti elu loeb igal pool võrdselt?

Eesti riik peab tagama oma kodanikele tasemel kiirabiteenuse – sõltumata elukoha aadressist. See ei peaks üldse olema arutelu teema. Ometi on meil paiku, kuhu abi jõuab liiga hilja. Kõikidel meie saartel elab püsivalt umbes 43 000 inimest – rohkem kui mitmes maakonnas. Kui juhtub õnnetus, võib abi oodata tundide viisi.