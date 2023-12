Uutes osavallakogudes kasvab vabaühenduste roll, kuna koha saavad kõik asumi- ja külaseltsid, kes vaevuvad oma esindaja välja valima.

Aastaga koos lõpevad praeguste Hiiumaa osavallakogude liikmete volitused ja uuest aastast alustavad tööd uute põhimõtete järgi valitud osavallakogud.

Suurim muudatus tuleb osavallakogude moodustamisel see, et vabaühendustena saavad sinna kuuluda vaid kohaliku küla- või asumiseltsi esindajad, kes valitakse ühenduse üldkoosolekul. See jätab aga kõrvale teiste eesmärkidega loodud ühendused, mis samuti osavalla piires tegutsevad.