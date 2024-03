KÜLALUGU | Hambaarstide küla Kõpu poolsaarel

Kõpu poolsaare kõige kitsamas kohas asub Reigi-Nõmme küla. Peale teist maailmasõda elas siin 25 hiidlast. Täna küll vähem, aga see-eest on küla pooled elanikud hambaarstid.

Teeots, mis külla juhatab, on võõrale eksitav: teeviit kolme postkasti juures näitab Puski-Nõmme suunas. Kui aga julgus kokku võtta ja metsavahele sõita, siis näeb varsti maju.

Kohalik elanik Riho Rahuoja ütleb, et küla mitu nime on jäänuk administratiivsetest muutustest läbi aegade. Algne küla nimi oli Nõmme, aga selliseid olnud Hiiumaa peal tükki kolm, seega tuli külasid kuidagi eristada ja ümber nimetada. Nii saigi Nõmmest hoopis Reigi-Nõmme.

Küla ümber on tihedad metsad. Võib arvata, et vanasti, umbes sada aastat tagasi, ümbrus nii metsane ei olnud. Jagati ju maid talude rajamiseks ja kuskilt oli vaja palke raiuda. Lisaks tulid halulaevad siinsesse Mardihansu randa, tänu millele said kohalikud elanikud paberipuid mandrile müüa. Tee, kustkaudu palke laevade juurde veeti, on metsas veel tänaseni paiguti nähtav.