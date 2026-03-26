KUJUNDA HIIUMAA MÜNT | Eesti Pank kutsub kujundama Hiiumaa münti

Eesti Pank laseb 2027. aastal ringlusse erikujundusega kaheeurose, mis on pühendatud Hiiumaale ja mida iseloomustavad omanäoline loodus ja pikk merenduslugu. Ühtlasi tähistab see Eesti Panga uue, Eesti maakondadele pühendatud mündisarja algust. Eesti maakondadele pühendatud mündisari tõstab esile Eesti piirkondade mitmekesisust ja kultuurilist eripära.