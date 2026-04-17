KUIDAS MA SIIA SATTUSIN? | Hannale Hiiumaa hirmsasti meeldib

Seda, kas tema valik langeb Hiiumaale, oleks muidugi kõige lihtsam küsida temalt endalt, aga paraku võimatu. Sest Hanna on seitsme-aastane merikotkas, kel seljas GPS-saatja, mis näitab, kus tema oma kotkaasju ajab. Ja nagu öeldud, ajab ta neid asju Hiiumaal. Kes teab, võib-olla on paljud meist Hannaga kohtunud Käina lahe ümbruses, mis talle paaril viimasel aastal koduseks on saanud. Võttes lahti avalikus kasutuses oleva lindude rändekaardi ja vaadata Hanna radu, võib saada kinnitust, et Hiiumaa meeldib talle hirmsasti.
Hanna on viimastel aastatel tihti viibinud Hiiumaal. Varasemalt meeldis talle aega veeta Venemaal ja Soomes, kuid nüüd on jäänud püsivalt Eestisse. Lõplikku otsust, kuhu teha oma pesa, Hanna veel otsustanud ei ole.
Talgukevad kulmineerub taas maikuu esimesel laupäeval, 2. mail üle-eestilise Teeme Ära talgupäevaga.
Sihtasutuse Sooster Foundation ja Hiiumaa Vallavalitsuse koostöös korraldatud kunstnik Ülo Soosteri mälestusmärgi ideekonkursil osales 23 võistlustööd 19 autorilt. Konkurss osutus osavõtult populaarseks ja võistlustöödelt...
"Meeste maailma on sageli kuulunud ka vaikimine, eriti siis, kui jutt läheb hirmu, üksinduse, häbi või lootusetuse peale. Sellest ei räägitud eriti. Või kui...
Hea lugu peab ikka ühe korraliku pauguga algama. Sellisega, mis ei jäta lugejale muud varianti kui edasi lugeda. Minu põrutav paljastus on järgmine: ma...