KUIDAS MA SIIA SATTUSIN? | Hannale Hiiumaa hirmsasti meeldib

Seda, kas tema valik langeb Hiiumaale, oleks muidugi kõige lihtsam küsida temalt endalt, aga paraku võimatu. Sest Hanna on seitsme-aastane merikotkas, kel seljas GPS-saatja, mis näitab, kus tema oma kotkaasju ajab. Ja nagu öeldud, ajab ta neid asju Hiiumaal. Kes teab, võib-olla on paljud meist Hannaga kohtunud Käina lahe ümbruses, mis talle paaril viimasel aastal koduseks on saanud. Võttes lahti avalikus kasutuses oleva lindude rändekaardi ja vaadata Hanna radu, võib saada kinnitust, et Hiiumaa meeldib talle hirmsasti.