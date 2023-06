SÕRU JAZZ TEEB ÕNNELIKUKS | Kuidas festival külale, nii küla festivalile

Möödunud nädalavahetusel lõppenud 16. Sõru Jazz oli sel aastal nii välja müüdud, et enne festivali pidasid korraldajad Pille Lukin ja Guido Kangur targemaks täitsa tasa olla.

Vaimustav muusika ja õdus õhkkond, looduslik elamus Sõru sadama paadikuuris ja suviselt mõnus melu selle ümber on märksõnad, mis iga-aastast festivali iseloomustavad. Korraldaja Guido Kanguri sõnul on külalisi aasta-aastalt järjest rohkem ning paadikuur hakkab väikseks jääma. Sel aastal mahutati külalised ära tänu sellele, et kohvikuosa viidi kuurist välja. “On tekkinud hulgaliselt püsikuulajaid, kes tulevad igal aastal, kelle näod on juba tuttavad ja kellega juba tervitame ja ajame sõna juttugi,” räägib ta, kuidas ajaga on külaellu sulandutud. Välja, festivali õuealale paigutatud kõlarid võimaldavad muusikast osa saada ka ilma paadikuuri sisenemata. Selle üle, et suurem melu õue jääb ongi hea meel nii Pillel kui Guidol. “See tähendab, et kontserdil keskenduvad inimesed täielikult muusikale ning seda oskavad muusikud hinnata – nad avanevad ja annavad endast isegi rohkem kui 100%,” räägib Pille.